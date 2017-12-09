Стыковые станки для сварки пластиковых листов

ССПЛ – российская компания, производящая качественное оборудование для сварки пластиковых листов, а также их подготовки и обработки при изготовлении изделий из полимерных материалов. В настоящий момент ассортимент выпускаемой нами продукции состоит из аппаратов для стыковой сварки пластиковых листов применяемых при изготовлении конструкций из полипропилена, ПВХ, полиэтилена, ПВДФ и др. В ближайшей перспективе начнется разработка гибочных станков для листов и полимерных термопластичных материалов, а также увеличение ассортимента аппаратов стыковой сварки за счет введения новой линейки столов с пневматическими прижимами. Применение пневматических прижимов позволит увеличить диапазон свариваемых листов по толщине материала. Все выпускаемые столы осуществляет как стыковую сварку полипропиленовых и полиэтиленовых листов, так и сварку полипропиленовых или листов из других полимерных материалов под углом 90°, а также сварку «вкруг» или «круговую» сварку для изготовления цилиндров из пластиковых заготовок

Продукция, выпускаемая нашим предприятием:

Станки для стыковой сварки листов из полимерных материалов:

ССПЛ 1.0 — сварочный станок для сварки листов шириной 1 000 мм и толщиной до 12 мм

ССПЛ 1.5 — сварочный станок для сварки листов шириной 1 500 мм и толщиной до 12 мм

ССПЛ 2.0 — сварочный станок для сварки листов шириной 2 000 мм и толщиной до 12 мм

Станки для стыковой сварки с пневматическим прижимами (перспективная разработка)

ССПЛ 1.0-П — сварочный станок для сварки листов шириной 1 000 мм и толщиной до 20 мм

ССПЛ 1.5-П — сварочный станок для сварки листов шириной 1 500 мм и толщиной до 20 мм

ССПЛ 2.0-П — сварочный станок для сварки листов шириной 2 000 мм и толщиной до 20 мм

Дополнительное оборудование:

Станок для загиба полипропиленовых и полиэтиленовых листов при «круговой сварке»

Гибочные станки для пластиковых листов (перспективная разработка):

станок для гибки листов до 1 000 мм

станок для гибки листов до 1 500 мм

станок для гибки листов до 2 000 мм

В конструкции наших сварочных столов применены лучшие принципы работы западных производителей и учтен опыт крупнейших предприятий по выпуску пластиковых изделий.

Наша команда – квалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт в эксплуатации, ремонте и обслуживании сварочного оборудования для полиэтиленовых и полипропиленовых конструкций, а также опытные инженеры в области машиностроения. Многолетний опыт и высокая квалификация служат гарантией высокого качества выпускаемой продукции.

Наше оборудование произведено в России с использованием преимущественно отечественных комплектующих, что помимо конкурентоспособной цены обеспечивает вам внимательное отношению к сервису и отсутствие временных задержек при поставке запасных частей при гарантийном и послегарантийном ремонте.

Гарантии

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год. Если в течение данного срока у вас возникнут какие-либо проблемы в эксплуатации — мы безвозмездно и в кратчайшие сроки устраним недочеты с обеспечением разумных сроков поставки запасных частей.

Обучение

При покупке оборудования мы обеспечим обучение персонала работе на станках, ведь в конечном счете именно квалификация персонала определяет качество выпускаемой продукции. В ходе обучения наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и дадут ценные указания как по работе оборудования, так и дадут практические рекомендации по производству изделий из полипропилена и полиэтилена.

Производство изделий из полипропилена

Также у нас вы можете заказать изготовление конструкций любой сложности из полимерных материалов.

Высокая квалификация и многолетний опыт работы наших специалистов в области эксплуатации оборудования и производства изделий из полимерных материалов обеспечат высокое качество и долгосрочную эксплуатацию конструкции.

Если у вас не хватает производственных мощностей или нужна помощь в освоении новых технологий — обращайтесь к надежному партнеру — компании ССПЛ. Мы окажем всестороннюю поддержку как начинающим производителям, так и подскажем ноу-хау опытным мастерам.